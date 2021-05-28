"Свернули" не туда: о словах Набиуллиной по поводу антикризисных мер

Неожиданное для многих заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: антикризисные меры можно сворачивать.

"Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски "пузырей" на этом рынке", — высказалась Набиуллина, выступая в Госдуме.

Далее она отметила, что большая часть людей, взявших займы, успешно синхронизировались со своим обычным графиком платежей. Действительно ли антикризисные меры можно потихоньку сворачивать? "Правда.Ру" обратилась за комментарием к Сергею Дубинину, экс-председателю ЦБ РФ, члену совета директоров "ВТБ Капитал", председателю наблюдательного совета ОАО "Банк ВТБ".

Вопрос формулировки: о чём говорила Набиуллина

Эксперт отмечает: он присутствовал на заседании с участием Набиуллиной и слышал, как именно она сформулировала мысль.

"Она, скорее, сформулировала, что антикризисная повестка сменяется повесткой развития. И есть некоторое количество накопленных рисков, связанных с мерами по предоставлению отсрочек и льготному кредитованию. Вот эти риски, видимо, и тревожат Банк России: у розничных домохозяйств, физических лиц накоплены задолженности, и многие до сих пор сталкиваются с трудностями их обслуживания", — объясняет Дубинин.

В этой ситуации, продолжает эксперт, речь идёт не столько о сворачивании или отзыве тех или иных мер поддержки, сколько о борьбе с рискованными ситуациями. Правда, есть проблема: чётких методов предотвращения "пузырей" (например, на рынке акций — эта тема также поднималась) предложено не было.

Не свернуть, а развернуть: планы на будущее

Сомнительно, что решить накопившиеся проблемы можно будет через снижение мер поддержки населения, продолжает эксперт.

"Переходим к развитию, так что, думаю, будет две задачи: наращивать социальные расходы бюджета и одновременно поощрять инвестиции. Сейчас идёт речь о том, как увеличить инвестиции, причём это касается и так называемых зелёных инвестиций (связанных с предотвращением экологических проблем). Поэтому я не верю в свёртывание. Оно не было поставлено как задача, и я думаю, что и не будет", — резюмирует Дубинин.

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