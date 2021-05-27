Пора сворачиваться: Набиуллина высказалась о мерах против кризиса

Некоторые меры, введённые властями из-за коронавируса, вполне можно и свернуть. Ведь иначе на рынке, например, кредитования возможно появление "пузырей", считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, что власти применили целый "пакет" мер для того, чтобы помочь гражданам справиться с финансовой нестабильностью. Например, были введены кредитные каникулы. Однако

"Антикризисные меры свою задачи выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", — уверенно сообщила Набиуллина Госдуме.

Глава Банка России уточнила: большая часть тех, кто решил взять кредитные каникулы, уже успешно с них "вышли" и платят по привычным графиками.

"Подавляющее большинство заёмщиков благополучно вернулось в график платежей", — заключила она.

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