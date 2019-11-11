Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части

Родственники раненых Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье солдат не верят, что парню угрожали изнасилованием.

Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на telegram-канал "Подъем".

"Дедовщины не было. Навряд ли унижали. У парня, видимо, крышу сорвало", — сказал отец пострадавшего Владислава Шпака.

Тетя второго раненного солдата — Евгения Графова — также не подтвердила наличие напряженности в отношениях личного состава. "Мама Жени рассказывала, что Женя разговаривал по телефону с ней спокойно и ни о чем таком не говорил. Он человек спокойный, но всегда умел постоять за себя. Очень ждем, когда он придет в себя", — сказала женщина.

К слову, бывшие сослуживцы Шамсутдинова тоже отрицают заявления о том, что в части процветала дедовщина.

Раненые Шпак и Графов сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко, куда их перевезли самолетом из Читы 28 октября. Медики по-прежнему оценивают их состояние как тяжелое.

Как сообщалось ранее, 20-летний солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 сослуживцев. 8 из них скончались на месте, двое ранены. По словам солдата, офицеры угрожали ему изнасилованием после караула. А чуть позже эти слова опроверг его родной брат. По версии Минобороны, между офицером и рядовым возник конфликт из-за неподчинения.

Напомним, что, как писала Правда. ру, защищать Рамиля Шамсутдинова взялись адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и его коллега Равиль Тугушев. Они уже прибыли в Читу. Защитники намерены переквалифицировать дело об убийстве на более мягкую статью "Убийство в состоянии аффекта".

Родственникам пострадавших от рук Шамсутдинова помогать будут адвокаты общественной организации "Офицеры России".

Рамиля Шамсутдинова отправят в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.