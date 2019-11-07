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Источник Правда.Ру

Защищать раскаявшегося Шамсутдинова будут адвокаты Кадырова

Общество print

 Адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов и его коллега Равиль Тугушев вылетели в Читу для защиты интересов тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил в своей части восьмерых сослуживцев.

Об этом сообщило ИА "URA.RU" со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева, который тоже будет представлять интересы Шамсутдинова в суде.

Как рассказал ТАСС Саид-Магомед Чапанов, его подзащитный "раскаивается в содеянном и дает правдивые показания". Поэтому защита будет добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта.

"Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, Шамсутдинов избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По ч. 2 ст. 107 ("Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта")", — приводит ТАСС слова Чапанова.

Напомним, что военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По словам адвоката, Шамсутдинова могли довести до такого состояния. "Отец говорит, что он очень изменился, был как будто не в себе. Отец просил рассказать, что произошло, но тот не отвечал и говорил, что все будет хорошо, и он, может, останется служить по контракту. Но из разговора было понятно, что мальчик был подавлен", — пояснил Чапанов.

Напомним, что солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября. Восемь человек убиты, еще двое были тяжело ранены. Солдат ранее заявлял, что о содеянном он не жалеет и ни в чем не раскаивается.

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Фото: vk.com

Темы адвокат рамзан кадыров рамиль шамсутдинов саид-магомед чапанов расстрел в забайкалье
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