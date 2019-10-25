Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае

В воинской части в поселке Горный военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, находясь в карауле. Семь человек получили ранения, несовместимые с жизнью, ещё двое госпитализированы. Об инциденте информированный источник сообщил "Интерфаксу".

В Минобороны подтвердили информацию, однако сообщили о восьмерых погибших при смене караула в воинской части в поселке Горный. Солдата-срочника, открывшего стрельбу, обезвредили. Комиссия во главе с замминистра Картаполовым вылетела на место происшествия для выяснения обстоятельств трагедии. В Минобороны считают, что причиной инцидента мог стать нервный срыв солдата из-за личных проблем.