Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием. С ним общался журналист РИА Новости. Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Шамсутдинов якобы расстрелял сослуживцев, поскольку они грозили "опустить" его.
"Такого он нам не рассказывал. Мы сами удивились, когда прочитали в интернете про угрозу сексуального насилия. Мне не хотелось это слушать, поэтому я сильно в эту тему не влезал, не могу ответить, что там на самом деле произошло", - пояснил Риян Шамсутдинов.
Однако жалобы на дедовщину старший брат Шамсутдинова подтвердил. Рамиль рассказывал родственникам, что его били, отбирали деньги, причем это происходило постоянно.
"Физическое и психологическое насилие было постоянно. Это я подтверждаю. Отцу он неоднократно говорил, что уже не может это терпеть", - рассказал Риян Шамсутдинов.
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.