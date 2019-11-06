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Источник Правда.Ру

Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования

Общество print

Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием. С ним общался журналист РИА Новости. Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Шамсутдинов якобы расстрелял сослуживцев, поскольку они грозили "опустить" его.

"Такого он нам не рассказывал. Мы сами удивились, когда прочитали в интернете про угрозу сексуального насилия. Мне не хотелось это слушать, поэтому я сильно в эту тему не влезал, не могу ответить, что там на самом деле произошло", - пояснил Риян Шамсутдинов.

Однако жалобы на дедовщину старший брат Шамсутдинова подтвердил. Рамиль рассказывал родственникам, что его били, отбирали деньги, причем это происходило постоянно.

"Физическое и психологическое насилие было постоянно. Это я подтверждаю. Отцу он неоднократно говорил, что уже не может это терпеть", - рассказал Риян Шамсутдинов.

Темы армия жалобы дедовщина риян шамсутдинов рамиль шамсутдинов сексуальное насилие
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