Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования

Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием. С ним общался журналист РИА Новости. Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Шамсутдинов якобы расстрелял сослуживцев, поскольку они грозили "опустить" его.

"Такого он нам не рассказывал. Мы сами удивились, когда прочитали в интернете про угрозу сексуального насилия. Мне не хотелось это слушать, поэтому я сильно в эту тему не влезал, не могу ответить, что там на самом деле произошло", - пояснил Риян Шамсутдинов.

Однако жалобы на дедовщину старший брат Шамсутдинова подтвердил. Рамиль рассказывал родственникам, что его били, отбирали деньги, причем это происходило постоянно.