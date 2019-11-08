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Источник Правда.Ру

Шамсутдинову назначена психиатрическая экспертиза

Общество print

 Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых и тяжело ранил двоих сослуживцев в забайкальской воинской части, отправят на психиатрическую экспертизу в Москву.

Об этом сообщил, со ссылкой на отца солдата Салима Шамсутдинова, который приехал в Читу, чтобы увидеться с сыном, тюменский новостной портал 72. RU.

По словам Шамсутдинова-старшего, его сына отправят на комплексную психиатрическую экспертизу на 1,5 месяца. Экспертиза должна установить, что стало причиной действий солдата.

Как пишет издание, сейчас семья Шамсутдиновых в Чите. Сегодня, 8 ноября, в СИЗО с Рамилем встретится его брат Риян, после чего они вернутся в Вагай.

Адвокаты Рамиля Шамсутдинова информацию об отправлении их подзащитного на психиатрическую экспертизу пока не подтвердили и никак не прокомментировали.

Напомним, что вчера стало известно, что защищать срочника, 25 октября устроившего бойню в воинской части, будут личные адвокаты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Фото: vk. com

Темы адвокаты рамзан кадыров салим шамсутдинов бойня в забайкалье рамиль шамсутдинов психиатрическая экспертиза
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