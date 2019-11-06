Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины

Салим Шамсутдинов отец Рамиля Шамсутдинова, застрелившегося восьмерых сослуживцев, рассказал об истинных причинах поступка сына. Боец рассказал отцу, что не смог простить сослуживцам то, что они с ним делали, поскольку бойцы довели его "до крайней точки".

Шамсутдинов утверждает, что с сыном ему разрешают видеться только один раз в месяц, однако он не может этого сделать из-за удаленности. Отец солдата рассказал, что он продолжит общаться с сыном через адвоката и приедет на судебное заседание.