"Офицеры России" будут помогать родственникам жертв Шамсутдинова

Общероссийская общественная организация "Офицеры России" готова бесплатно предоставить адвокатов родственникам и близким погибших солдат и офицеров в Забайкальском крае.

"Мы готовы бесплатно предоставить адвокатов для родственников потерпевших в этой бойне, чтобы защитить их права в уголовном процессе, чтобы Шамсутдинов понес самое суровое наказание, какое только возможно", — цитирует ТАСС слова председателя организации, Героя России Сергея Липового.

В организации, по его словам, "возмущены циничной информационной кампанией по оправданию чудовищного преступления Шамсутдинова".

"За последние две недели у него появилась целая куча адвокатов, проводятся сборы денег на его защиту, в СМИ публикуются странные оправдательные заявления, — сказал Липовой. — Все это прямо указывает на попытку избежать справедливой ответственности за массовое убийство".

Напомним, как писала Правда. ру, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое — находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали в тот же день.

Эта трагедия расколола общество на два лагеря: одни требуют для срочника самого сурового наказания, считая его жестоким убийцей, другие — пытаются оправдать его поступок, видя в парне жертву. Сейчас он готовится к проведению комплексной психиатрической экспертизы.

Как писала вчера Правда. ру, защитниками Шамсутдинова будут личные адвокаты Рамзана Кадырова.

Фото: 23.oficery.ru