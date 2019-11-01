Расстрел в Забайкалье: Шамсутдинов жертва или убийца?

Трагедия в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял восьмерых сослуживцев, буквально разделила общество на два лагеря: одни считают его убийцей, другие — жертвой, которую довели до преступления.

Напомним, Правда. ру рассказывала о том, что солдат срочной службы Шамсутдинов расстрелял 10 человек в военной части под Читой во время смены караула. Восемь из них погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

Специально созданная комиссия Миноборооны РФ пришла к выводу, что причиной трагедии стал "межличностный конфликт". В настоящий момент уроженец Вагая арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК "Убийство двух или более лиц".

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. И мнения разделились.

Началось все с того, что в некоторых СМИ появились рассказы "знакомых Рамиля", которые недоумевали по поводу случившегося и рассказывали, каким он был замечательным парнем, как мечтал пойти служить. Например, школьный учитель Артем Сухинин, говорит, что Рамиль Шамсутдинов был абсолютно неконфликтным. "Думаю, что его просто довели — надо уметь так вывести человека из равновесия", — заявил он в беседе с корреспондентом URA. RU. На родине солдата даже создали петицию, адресованную Минобороны РФ и СК РФ, с требованием освободить Шамсутдинова, как пострадавшего от дедовщины.

Потом земляки солдата из тюменского села Вагай создали в соцсети ВКонтакте группу в его поддержку и организовали сбор денег на адвоката. И, как стало известно ИА "Восток России", уже собрали 220 тысяч рублей.

В том, что причина расстрела военных в дедовщине, не сомневаются, как писала Правда. ру, и военные эксперты. Однако, жертвой учинившего расправу над сослуживцами они никак не считают.

Полковник в отставке Виктор Литовкин называет Шамсутдинова однозначным убийцей. По его мнению, издевательства над солдатом не отменяют факт преступления. "Как назвать человека, который убил восьмерых? Убийца должен понести наказание", — считает он.

Да и тюменский общественник Андрей Шуклин сомневается, что жертва могла бы добивать сослуживцев в голову в состоянии аффекта. "Есть заповедь "не убий". И Шамсутдинов опасен для общества. Кроме того, я сомневаюсь, что человек, которого травят, ни разу не сообщил об этом своим родным или в органы", — добавляет эксперт.

"Общество привыкло кого-то жалеть, — объясняет такую реакцию эксперт Литовкин. — А почему не жалеют тех, кого он убил? Кто вынес им приговор? А общество обычно судит по фейкам — такими, как например, ролик о издевательствах над Шамсутдиновым, который оказался записью из колонии, к тому же семилетней давности".

Кстати, в связи с этой трагедией стали звучать обвинения в адрес всей российской армии.

Виктор Литовкин говорит о том, что сегодня в обществе нашелся удобный повод для травли российской армии. "Почему мы должны верить людям, которые хотят ослабить армию? Ослабить армию — значит, ослабить государство", — уверен полковник в отставке.

По словам замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, "полностью убрать насилие из армии невозможно. Потому что это мужской коллектив, ориентированный на применение насилия", — уточняет эксперт. Он считает произошедшее частным случаем.

Точно такой же позиции придерживается Кремль. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "до выявления определения истинных причин происшествия делать выводы об армии — непрофессионально".

Фото: vk.com