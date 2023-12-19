Уехавший из России Никита Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Переехавший в новую страну Никита Пресняков стал клипмейкером, создавая видео для западных артистов. Однако доходы внука Аллы Пугачёвой не соответствуют прежнему образу жизни.

Фото: Личная страница Никиты Преснякова в социальных сетях

Он владеет зарегистрированной фирмой в России, занимающейся продажей тренажеров, но ее прибыль ограничена. С долгами перед налоговой и судебными приставами, Никита решил продать дачу своей бабушки в Подмосковье, но сделка еще не состоялась.

В поисках новых источников дохода, он присоединился к чатам по токенам, создавая уникальные цифровые треки для продажи в формате NFT. Однако пока неясно, каков спрос на его творчество. Он также исследует метавселенную, где продает свои NFT-работы, в виртуальном мире с различными развлечениями, сообщает "Комсомольская Правда".

Помимо этого, Никита пытается обеспечить себя за счет игровой криптовалюты, разводя цифровых питомцев для продажи другим игрокам в то время, как близкие родственники уже закрыли свои долги перед судебными приставами.

Ранее сообщалось, что уехавший в США Никита Пресняков удивил фанатов новым образом с бородой.