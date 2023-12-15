Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков покинул США

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачёвой, сбежавший в США, внезапно появился в другой стране. Никита Пресняков неожиданно переместился в Казахстан, впервые выехав из США.

Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Цель визита Никиты Преснякова в Казахстан осталась без объявления. Артист заявил о своем пребывании в спа-центре, оставив поклонников в недоумении относительно источника его доходов. В России он регулярно участвовал в вечеринках и концертах.

За океаном певец честно признается в том, что ему не хватает этой среды. В свободное время он занимается различными хобби, от накраски губ до скалолазания и езды на мини-байках по пустыне.

Ранее Никита делился своими переживаниями о развивающейся паранойе в Штатах. Он испытал приступ паники на парковке из-за подброшенной игрушки и был убежден, что его преследуют, а его автомобиль может быть взорван.

Следует отметить, что несколько лет назад у артиста была обнаружена опухоль. Пресняков рассказывал о холестериновых полипах в желчном пузыре, подчеркивая, что болезнь неизлечима.

"Но можно ее остановить. В противном случае придется удалить желчный пузырь и жить без него. Чтобы этого избежать, мне приходится придерживаться диеты", — делится артист.