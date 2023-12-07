Уехавший в США Никита Пресняков удивил фанатов новым образом с бородой

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Пресняков перебрался в США более года назад, а за ним последовала его жена, модель Алена Краснова. В своих соцсетях 32-летний внук Пугачёвой не перестает удивлять подписчиков — недавнее видео шокировало поклонников изменениями в его внешности, в частности, он отрастил густую бороду, что было нехарактерно для него.

Фото: Личная страница Никиты Преснякова в социальных сетях

Пресняков объяснил, что давно хотел посетить барбершоп и решил отрастить бороду для этого, но в результате ему самому понравился такой облик. Теперь он колеблется между идеей сбрить бороду или оставить ее, предложив веселый вариант — стать зимним "Дровосеком" и летним "Никитосом", сообщает "Комсомольская Правда".

Сейчас Никита Пресняков снимает клипы для зарубежных звезд в США, используя навыки, полученные в Нью-Йоркской киноакадемии, где он учился режиссуре. В отличие от своих музыкальных амбиций в России, где он выступал с собственной группой, он предпочел работать в индустрии музыкальных видеороликов.

В интервью отец Никиты Владимир Пресняков поделился, что основной страх сына — быть воспринимаемым только как внук Пугачёвой. Несмотря на сложности, Никита достиг самостоятельности и успеха, отказываясь от просьб о финансовой поддержке и находя себя в клипах.