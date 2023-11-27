Владимир Пресняков: уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России. Вместо выступлений с группой он стал заниматься клипмейкерством, создавая и монтируя видео для других исполнителей.

Фото: Личный аккаунт в соц. сетях Никиты Преснякова

В интервью отец Никиты Преснякова раскрыл, что главным страхом сына был комплекс "внука Пугачёвой", из-за которого тот даже сменил ник в соцсетях, стремясь избежать ассоциаций. Несмотря на свои достижения, Никита всегда страдал от принадлежности к звездной семье.

Владимир Пресняков подчеркнул, что сын сам достиг многого и никогда не просил у кого-либо денег.

"Он нашел себя в клипах. Но ему до сих пор тяжело это выслушивать", — приводит слова Владимира "Комсомольская Правда".

Семья Пресняковых разделена между Россией и США: мать Никиты, Кристина Орбакайте, вместе с мужем живет в Нью-Йорке, а их дочь Клавдия, младшая сестра Никиты, также обладает гражданством США и учится в американской школе.

Ранее сообщалось, что певец Владимир Пресняков признался, что расставался с Подольской из-за спиртного.

Никита Пресняков | Про трудности жизни в звездной семье и разогрев перед Limp Bizkit. МУЗLOFT #45