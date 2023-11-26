Певец Владимир Пресняков признался, что расставался с Подольской из-за спиртного

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Певец Владимир Пресняков в беседе с Лаурой Джугелией рассказал о том, что в начале своих отношений с Натальей Подольской они пережили расставание. Пресняков признался, что в тот период он употреблял много алкоголя, и подруги Подольской отговаривали ее от продолжения отношений с ним, что чуть не привело к разрыву.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Владимира Преснякова

Однако жизнь Преснякова в определенный момент изменилась, и он смог преодолеть проблемы с алкоголем. По словам певца, он считает, что он был благословлен богом такой замечательной женой, как Наталья. В определенный момент он осознал, что готов к браку с ней, несмотря на то, что изначально не рассматривал эту возможность.

Пресняков выразил удивление тем, что они могли бы разойтись и пойти каждый своим путем. Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков в браке с 2010 года и воспитывают двух сыновей.

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