Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал "Союзмультфильма".

Фото: brooklyn-church.org

В посте говорится, что не стало талантливого мастера на все руки.

Арефьев снимался в сериале "Пасечник" и фильме "Психическая атака на Советы", работал аниматором в студиях "Вигана" и "Союзмультфильм". Также он участвовал в оформлении каналов ОРТ, РТР и ТВЦ, создавал клипы и рекламные ролики.

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