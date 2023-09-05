Народный артист России Юрий Стоянов оказался в больнице. Он обратился к врачам с жалобами на головные боли. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
Сообщается, что 66-летний актёр утром 4 сентября оказался в палате отделения терапии с диагнозом "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений". Ему требуется регулярное лечение медикаментами.
Врачи настоятельно рекомендовали Стоянову помимо лекарств изменить образ жизни для сохранения здоровья.
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.