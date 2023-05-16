Дочь Анжелики Варум Елизавета поздравила её с Днём матери и опубликовала их совместное фото. Однако подписчики 24-летней наследницы артистки обратили внимание на то, что певица сильно изменилась и постарела на несколько лет.
Некоторые из пользователей Сети отметили, что Варум "резко сдала" и "стала похожа на бабушку".
"Поздравляю маму, которая боролась за меня всю мою жизнь", — написала Елизавета в своём блоге по случаю Дня матери, который отмечают в Америке.
Напомним, что певица столкнулась с массовой отменой концертов из-за высказываний о СВО на Украине.
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