Дочь певицы Анжелики Варум показала подписчикам фото артистки без макияжа: "Резко сдала"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Анжелики Варум Елизавета поздравила её с Днём матери и опубликовала их совместное фото. Однако подписчики 24-летней наследницы артистки обратили внимание на то, что певица сильно изменилась и постарела на несколько лет.

Фото: pulse.mail.ru

Некоторые из пользователей Сети отметили, что Варум "резко сдала" и "стала похожа на бабушку".

"Поздравляю маму, которая боролась за меня всю мою жизнь", — написала Елизавета в своём блоге по случаю Дня матери, который отмечают в Америке.

Напомним, что певица столкнулась с массовой отменой концертов из-за высказываний о СВО на Украине.

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