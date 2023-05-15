Поддержавший Украину певец Леонид Агутин продолжает зарабатывать деньги в России

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осудивший СВО на Украине Леонид Агутин продолжает гастролировать и зарабатывать деньги в России.

Фото: newinform.com

17 мая певец планирует выйти на сцену БКЗ "Октябрьский" вместе с "Квартетом И". Стоимость билетов на концерт варьируется от трёх до восьми тысяч рублей.

Агутин осудил начало спецоперации на Украине ещё в феврале 2022 года. К нему присоединилась и Анжелика Варум. Как сообщает "Царьград", артисты открыто жертвовали деньги со своих концертов на нужды беженцев с Украины.

Примечательно, что участники "Квартета И" официально не комментировали свою позицию по СВО.

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