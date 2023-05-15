Осудивший СВО на Украине Леонид Агутин продолжает гастролировать и зарабатывать деньги в России.
17 мая певец планирует выйти на сцену БКЗ "Октябрьский" вместе с "Квартетом И". Стоимость билетов на концерт варьируется от трёх до восьми тысяч рублей.
Агутин осудил начало спецоперации на Украине ещё в феврале 2022 года. К нему присоединилась и Анжелика Варум. Как сообщает "Царьград", артисты открыто жертвовали деньги со своих концертов на нужды беженцев с Украины.
Примечательно, что участники "Квартета И" официально не комментировали свою позицию по СВО.
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