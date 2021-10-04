Врач оценил эффективность прибора "Тор" для "подавления" COVID-19

Сейчас нет достоверных данных о том, насколько эффективен в борьбе с коронавирусом новый российский прибор "Тор" с электромагнитным излучением для "подавления" COVID-19, заявил врач, клинический фармаколог и кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя Pravda.Ru эффективность аппарата Концерна "Гранит".

"На самом деле вот эта система приборов "Тор" — очень много существует на рынке электромагнитных приборов. Это вихревая медицина. На сегодняшний момент пока нет подтверждённых данных, что что-то может помочь при новой коронавирусной инфекции", — объяснил терапевт.

Кондрахин также напомнил о том, что "Тор" по замыслу создателей должен нарушать пространственную передачу вируса к организму и физически воздействовать на клетку.

"Мы получаем такую среду, которая безопасна для человека, но опасна для вирусов и бактерий", — заключил врач.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" представил прибор с электромагнитным излучением, который способен подавлять COVID-19.

"Он (аппарат — Прим. ред.) своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", — описал Шпак работу аппарата.

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