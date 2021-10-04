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В Госдуме рассказали о перспективах признания "Спутника V" в ВОЗ

Здоровье

Члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" после исправлений недочётов в документации, к которым ранее были претензии, заявила в беседе с Pravda.Ru депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Соломатина.

В Госдуме рассказали о перспективах признания "Спутника V" в ВОЗ

"Я думаю, что дело к этому (признанию российской вакцины. — Прим. ред.) идёт. В ВОЗ сказали, что были неправильно оформленные документы. Якобы претензий к самой вакцине нет. Но к оформлению документации были претензии, которые исправлены", — объяснила Татьяна Соломатина.

Парламентарий также подчеркнула, что власти ожидают регистрации вакцины "Спутник V" уже более одного года.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед" сообщил, что сотрудники ВОЗ пока не признали "Спутник V" из-за досье вакцины. По словам главы ведомства, специалисты не обнаружили проблем в качестве самого препарата.

"На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертами, они дают по ним заключения, в том числе контролируя сам процесс клинических исследований, производственной части, контроля качества и так далее", — пояснил Мурашко.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Елена Андреева
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