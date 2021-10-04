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В России появился прибор электромагнитного подавления COVID-19

Наука » Технологии

На мероприятии "Микроэлектроника 2021" замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал о "Торе", аппарате с электромагнитным излучением. По словам политика, новый прибор подавляет вирусы.

В России появился прибор электромагнитного подавления COVID-19

Василий Шпак подчеркнул, что у разработки Концерна "Гранит" не существует мировых аналогов. Сотрудники Росздравнадзора оформили регистрационное удостоверение на аппарат "Тор". Для его создания использовали труды профессора МФТИ и специалиста по военной и медицинской электронике Николая Девяткова.

"Он (аппарат. — Прим. ред.) своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", — рассказал о работе прибора Василий Шпак, которого цитирует РИА Новости.

Аппарат "Тор" уже запустили в серийное производство. Прибор весит восемь с половиной килограммов и не считается энергозатратным. По статистике исследователей "Гранит", в больницах с таким прибором за две-три недели улучшилась динамика выписанных людей на 30-50%.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о положительных результатах исследования совместимости вакцин от "ковида" и гриппа.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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