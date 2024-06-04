Пряное филе трески в духовке: простой и благородный вариант, запекается с белым вином

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Пряное запечённое филе трески: белое вино придаёт ему восхитительный аромат

2:24
Еда

Филе трески, запеченное с использованием пряных специй, получает восхитительный аромат благодаря добавлению белого вина. Несмотря на то, что треска является доступной рыбой, ее можно приготовить изысканно, создав настоящее праздничное блюдо. Вместе с ней идеально сочетаются свежие овощи или зеленый салат, дополненные соевым соусом и оливковым маслом.

Пряное запечённое филе трески: белое вино придаёт ему восхитительный аромат
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для этого рецепта необходимо использовать качественное белое сухое вино, чтобы придать блюду непревзойденный аромат и приятное послевкусие. Важно выбрать хорошее вино, чтобы оно не повлияло на вкус готового блюда негативно.

Ингредиенты:

  • Филе трески — 600 г,
  • Белое сухое вино — 0,75 стакана,
  • Чеснок — 2 зубчика,
  • Петрушка — 3 веточки,
  • Растительное масло — 3 ст. л.,
  • Лимонный сок — 2 ч. л.,
  • Соль и чёрный перец — по вкусу (примерно 1/4 ч. л.).

Приготовление:

  1. Филе трески подготавливается, как обычно — очищается от кожи и костей. Затем филе посыпается солью и перцем и сбрызгивается лимонным соком.
  2. На филе делаются небольшие надрезы, в которые вставляется пропущенный через пресс чеснок.
  3. Петрушка измельчается и выкладывается на филе трески.
  4. Филе перекладывается на фольгу, которая укладывается в противень. Полностью рыбу присыпают измельчённой петрушкой, сбрызгивают маслом и поливают вином.
  5. Фольга заворачивается, чтобы рыба оказалась и запекалась внутри. Также рыбу можно запекать без фольги, но в таком случае её нужно будет периодически поливать выделяющимся соком.
  6. Рыба помещается в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекается примерно 30 минут.
  7. После готовности филе дается немного настояться, затем подается к столу в горячем виде. Соус, образовавшийся при запекании, можно перелить в соусницу и подавать вместе с рыбой.

Таким образом, запеченное филе трески с пряными специями и ароматным белым вином станет отличным праздничным блюдом. Подавайте его вместе с свежими овощами или зеленым салатом для полного наслаждения вкусом и ароматом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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