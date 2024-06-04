Пряное филе трески в духовке: простой и благородный вариант, запекается с белым вином

Пряное запечённое филе трески: белое вино придаёт ему восхитительный аромат

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Филе трески, запеченное с использованием пряных специй, получает восхитительный аромат благодаря добавлению белого вина. Несмотря на то, что треска является доступной рыбой, ее можно приготовить изысканно, создав настоящее праздничное блюдо. Вместе с ней идеально сочетаются свежие овощи или зеленый салат, дополненные соевым соусом и оливковым маслом.

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Для этого рецепта необходимо использовать качественное белое сухое вино, чтобы придать блюду непревзойденный аромат и приятное послевкусие. Важно выбрать хорошее вино, чтобы оно не повлияло на вкус готового блюда негативно.

Ингредиенты:

Филе трески — 600 г,

Белое сухое вино — 0,75 стакана,

Чеснок — 2 зубчика,

Петрушка — 3 веточки,

Растительное масло — 3 ст. л.,

Лимонный сок — 2 ч. л.,

Соль и чёрный перец — по вкусу (примерно 1/4 ч. л.).

Приготовление:

Филе трески подготавливается, как обычно — очищается от кожи и костей. Затем филе посыпается солью и перцем и сбрызгивается лимонным соком. На филе делаются небольшие надрезы, в которые вставляется пропущенный через пресс чеснок. Петрушка измельчается и выкладывается на филе трески. Филе перекладывается на фольгу, которая укладывается в противень. Полностью рыбу присыпают измельчённой петрушкой, сбрызгивают маслом и поливают вином. Фольга заворачивается, чтобы рыба оказалась и запекалась внутри. Также рыбу можно запекать без фольги, но в таком случае её нужно будет периодически поливать выделяющимся соком. Рыба помещается в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекается примерно 30 минут. После готовности филе дается немного настояться, затем подается к столу в горячем виде. Соус, образовавшийся при запекании, можно перелить в соусницу и подавать вместе с рыбой.

Таким образом, запеченное филе трески с пряными специями и ароматным белым вином станет отличным праздничным блюдом. Подавайте его вместе с свежими овощами или зеленым салатом для полного наслаждения вкусом и ароматом.