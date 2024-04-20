Архитектор рассказал о вновь популярных трендах прошлого в интерьере жилья: вернулись в дома следом за коврами

Следом за коврами в дома россиян стали возвращаться и другие тренды в дизайне интерьера жилья, канувшие было в прошлое. Подробнее о них "Ленте.ру" рассказал архитектор Артём Алексеев.
Глянцевые поверхности — уже лет пять-семь как ужасный моветон, потому что в них отражаются источники света, что утомляет и дешевит интерьеры. Однако в виде отдельных деталей — фасадах кухни или элементах мебели — в последнее время он всё чаще встречается в дизайн-проектах.
Всё также остаётся самым популярным стилем в дизайне интерьеров. Но уже — без фанатизма: ещё недавно даже ручки на дверцах шкафов прятали, теперь не считается зазорным сделать их заметными, главное — не аляповатыми.
Очевидный тренд последних уже не лет, но десятилетий — яркое освещение от одного основного источника и нескольких локальных. Здесь налицо всё большая тяга сделать эти локальные источники более атмосферными, поэтому возвращаются уютные бра, торшеры, настольные лампы.
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