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Где не обойтись точечными светильниками и другие роковые ошибки освещения

Дизайнер предупредила об основных ошибках в освещении дома

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Освещение — важнейшая часть интерьера. Но и не только: от его качества зависит наше здоровье, во всяком случае, в части зрения — точно, поэтому ошибки, допущенные при проектировании и устройстве освещения, могут стать поистине роковыми.

Дизайнер предупредила об основных ошибках в освещении дома
Фото: meshok.net

О самых распространённых из них предупредила дизайнер Юлия Тычино на страницах сетевого издания "БелНовости".

Один источник

Например, одна люстра в комнате. Даже если света от неё достаточно, без торшера или бра в интерьере остаётся какая-то незавершённость.

Неверный цвет светильника

Явно выраженный холодный или тёплый свет искажает визуальное восприятие и утомляет глаза. Используйте лампочки с комфортной цветовой температурой, благо их сейчас большой выбор в продаже, к тому же есть регулируемые RGB-светильники.

Мощность

По поводу мощности освещения рекомендации такие (в переводе на ватты лампочек накаливания):

  • верхний свет на кухне — 75 Вт;
  • в гостиной — 75-80 Вт;
  • боковое освещение — до 60 Вт.

Точечные светильники

Распространённая ошибка, когда хотят только ими и обойтись. Это — дополнительное освещение, всегда должен быть основной источник света! Кроме разве что ванной, прихожей и т. п. вспомогательных помещений.

Ну и не забывайте о дополнительной подсветке на кухне и в прихожей — она там обязательна.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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