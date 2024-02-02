Где не обойтись точечными светильниками и другие роковые ошибки освещения

Освещение — важнейшая часть интерьера. Но и не только: от его качества зависит наше здоровье, во всяком случае, в части зрения — точно, поэтому ошибки, допущенные при проектировании и устройстве освещения, могут стать поистине роковыми.
О самых распространённых из них предупредила дизайнер Юлия Тычино на страницах сетевого издания "БелНовости".
Например, одна люстра в комнате. Даже если света от неё достаточно, без торшера или бра в интерьере остаётся какая-то незавершённость.
Явно выраженный холодный или тёплый свет искажает визуальное восприятие и утомляет глаза. Используйте лампочки с комфортной цветовой температурой, благо их сейчас большой выбор в продаже, к тому же есть регулируемые RGB-светильники.
По поводу мощности освещения рекомендации такие (в переводе на ватты лампочек накаливания):
Распространённая ошибка, когда хотят только ими и обойтись. Это — дополнительное освещение, всегда должен быть основной источник света! Кроме разве что ванной, прихожей и т. п. вспомогательных помещений.
Ну и не забывайте о дополнительной подсветке на кухне и в прихожей — она там обязательна.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.