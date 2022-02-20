Украина - ядерная держава: быть или не быть?

Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, заявил о возможности для Украины стать ядерной державой. По его словам, сегодня у Киева есть все основания отказаться от обязательств в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году, когда Незалежная согласилась отказаться от своего ядерного оружия. Якобы Россия нарушила его в 2014 году и теперь юридически ничто не мешает его стране выйти из ДНЯО и разработать собственное ядерное оружие.

Он напомнил, что

Северная Корея успешно прошла этот путь, несмотря на все международные усилия остановить Пхеньян;

Индия и Пакистан разработали ядерное оружие для взаимного сдерживания;

Израиль поддерживает стратегическую двусмысленность в отношении ядерного арсенала, которым он, как считается, обладает.

Насколько это заявление обосновано?

Сейчас специалисты пытаются оценить возможности реализации "угрозы" Зеленского.

С одной стороны, Украина имеет развитую гражданскую атомную промышленность, с некоторыми унаследованными реакторами на электростанциях, построенными в советское время, и ядерными исследовательскими объектами. Она также унаследовала хорошо развитую авиационную и космическую промышленность, способную производить МБР и другие средства доставки.

С другой стороны, Украина никогда не имела мощностей по обогащению урана или переработке плутония, которые необходимы для производства оружейных материалов для ядер. У неё также не было заводов, которые производили бы реальное ядерное оружие на территории страны.

В Незалежной ведется добыча урана с 1950-х годов, но за последние годы производство значительно сократилось. Шахты требуют огромных инвестиций.

"Некоторые украинские чиновники, такие как отставной генерал Петр Гаращук, утверждали, что Украина сохранила достаточно технических знаний, чтобы получить полный спектр ядерного оружия и систем доставки. "Что может быть правдой, -сказал RT Илья Крамник, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений. — Технически на Украине есть промышленность, которая с некоторыми изменениями должна быть способна создавать системы ядерного оружия”.

Однако, по мнению Крамника, нет ни одной ядерной державы, которая помогла бы Украине пройти этот путь:

"Просто потому, что никто не хочет иметь дело с неизбежным валом проблем, которые возникнут в тот день, когда станет точно известно, что Украина разрабатывает ядерное оружие. Вместо того, чтобы предлагать свое одобрение и помощь, США и их союзники, скорее всего, будут работать против него, потенциально вводя экономические санкции. Нынешнее состояние экономики Украины и зависимость правительства от иностранной помощи делают шансы Киева сделать то, что сделал Пхеньян, сомнительными. Таким образом, учитывая обстоятельства, ядерные амбиции Украины — как и многие другие эмоционально заряженные идеи, которые она выражала раньше — могут быть частью кампании по привлечению внимания, а не реальной дорожной картой".

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