Nuclear Diner: Москва элегантно "надула" Украину с ядерным оружием

После распада СССР у Украины остался ядерный арсенал, воспользоваться которым Киев всё равно не смог бы. Даже если бы очень захотел.

Так считает Шерил Рофер, эксперт в области ядерного оружия. Почему, она объяснила в статье для Nuclear Diner.

По мнению эксперта, уже 30 лет назад Москва "провернула хитрый трюк", лишив Украину ядерного арсенала, доставшегося ей по наследству.

"Боеголовки, размещённые некогда СССР на территории, отошедшей в результате его развала Украине, были оснащены системой защиты от несанкционированного использования. Ключи от этого механизма остались у России. Попытки обойти защиту означали бы неминуемую катастрофу. Хранить боеголовки и дальше Киев позволить себе не мог — это очень дорого. Пришлось бы потратить миллиарды долларов. И, поняв всё это, Украина использовала "свои" ядерные ракеты в качестве разменной монеты. В 1994 году Киев добился финансового урегулирования и Будапештского меморандума, в котором предлагались гарантии ненападения. И отправил примерно 1700 боеголовок с ракет обратно в Россию, а сами ракеты уничтожил".

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