Эксперт по выживанию: можно уцелеть даже в ядерной войне

Напряжённая геополитическая ситуация заставляет многих всерьёз думать о вероятности начала третьей мировой войны. Которая, скорее всего — здесь вариантов мало — будет ядерной.

Есть ли хоть какие-то шансы выжить, если вдруг этот прогноз станет реальностью? Об этом NEWS. ru рассказал Михаил Макеев, специалист по выживанию.

По его словам, первостепенная задача людей в случае, если ядерное оружие всё же будет применено, — обеспечить себе возможность некоторое время жить полностью автономно, в изолированном от внешнего мира помещении, где должны быть тепло, вода и еда.

Эксперт напомнил крылатое выражение: "мой дом — моя крепость":

— Каждый мужчина должен обустроить для своей семьи безопасное убежище — это может быть загородный дом или дача. Можно "скооперироваться" с друзьями или родственниками. На всякий случай нужно иметь официально зарегистрированное гражданское оружие и уметь с ним обращаться. Не для нападения, а для защиты.

Кроме того, Макеев это особо подчёркивает, надо обязательно заранее — можно прямо сейчас — провести "аудит местности" и выяснить, где поблизости от вашего дома есть станции Скорой помощи, ожоговые центры и пожарные части. Это знание может пригодиться не только в случае ядерного апокалипсиса, но и если вдруг случится какая-нибудь техногенная катастрофа.

"Нелишним будет выяснить адреса ближайших укрытий и бомбоубежищ. Для этого надо обратиться в районные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне", — порекомендовал изданию другой эксперт.