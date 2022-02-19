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Автор Дмитрий Плотников

Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия

Политика

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Там он заявил, что будет инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности.

Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия

Пакетные решения того меморандума 1994 года предполагали неядерный статус Украины.

"Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", - сказал глава Незалежной в рамках Мюнхенской конференции безопасности.

Зеленский заявил, что инициирует в ближайшее время саммит с целью решения вопросов безопасности в Европе, где хочет пригласить ФРГ и Турцию.

Также президент Украины, выступая в Мюнхене, пожаловался, что им годами говорят об открытых дверях в НАТО, но в действительности показывают, что "посторонним вход воспрещен".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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