Носович: "Зеленский оконфузился на Мюнхенской конференции"

Байден правильно намекал Зеленскому, что выступать на Мюнхенской конференции — не самое мудрое для него решение, так как он только оконфузится. Так и вышло, считает политолог, журналист-международник Александр Носович. Почему, эксперт объяснил в своём Telegram-канале.

Аналитик заметил, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил в Мюнхене выходом страны из Будапештского меморандума (межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1994 году — прим. ред.).

Эксперт задал логичный вопрос, что это будет означать на практике: Зеленский ввезет обратно из России вывезенное туда в 1990-е годы ядерное оружие? Суть Будапештского меморандума именно в этом, добавил Носович.

"А размещением на Украине американского или, скажем, британского ядерного оружия, грозить не Зеленскому. У нас, к слову, уже есть один, который российским ядерным оружием грозится, как своим", — намекнул политолог.

Ранее Александр Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен