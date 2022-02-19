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Автор Николай Ткаченко

Баширов напомнил об ужасах Германии после слов Шольца о геноциде в Донбассе

Политика

Слова канцлера Германии Олафа Шольца про геноцид на Донбассе могут обернуться развалом его коалиции в правительстве страны. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог Марат Баширов. В своём Telegram-канале эксперт прокомментировал высказывание Шольца, заявившего, что "это смешно".

Баширов напомнил об ужасах Германии после слов Шольца о геноциде в Донбассе

"Шольц сделал огромный шаг к развалу свой коалиции. Играть словами про геноцид и использовать словосочетание "это смешно" без экспертных заключений с учетом тех данных о массовых казнях на Донбассе, любому канцлеру ФРГ не стоит. Или они уже думают, что все забыли про ужасы фашисткой Германии? Мы не забыли. И Израиль не забыл. Даже поляки не забыли", — заметил аналитик.

По его мнению, это Шольцу, конечно, припомнят сейчас в Германии. В итоге всё может закончиться даже возвращением Ангелы Меркель на свой пост.

"Коалиция правительства Шольца сложносоставная и там есть министры, которые тему геноцида евреев и других народов в 30-40-е годы поднимали на щит выборов, и сейчас отказаться от этого они не смогут. Тут выбор простой: или сохранение коалиции или голоса избирателей. Так глядишь, и Меркель вернётся на пост канцлера после новых выборов", — заключил Баширов.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина донбасс израиль германия олаф шольц ангела меркель
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