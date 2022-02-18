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Автор Николай Ткаченко

Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко

Политика

В Москве состоялась сегодня встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но у переговоров двух лидеров остался лишь один критерий результативности: даст Путин Лукашенко кредит или нет. И если даст, то сколько. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Носович в своём Telegram-канале.

Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко

Эксперт считает, что столько, сколько просит Лукашенко (3,5 миллиарда долларов) Россия и контролируемый ей Евразийский фонд стабилизации и развития ему точно никогда не дадут. А в прошлый раз — перед Новым годом — Лукашенко улетел от Путина и вовсе без денег, напомнил аналитик.

По его мнению, если Путин не даст денег и сейчас (или даст никак не решающую проблем Белоруссии сумму), то все красивые слова о братских узах и единство перед лицом общей угрозы с Запада — это пустое. Дымовая завеса, которая скрывает сохраняющееся недовольство "единственным союзником" в Кремле.

"К сожалению, это называется выхолащивание союзных отношений. "Союзное строительство" сводится к примитивному гаданию "даст — не даст". Серьезная негативная тенденция, в преодолении которой заинтересована, прежде всего, белорусская сторона", — сделал вывод Носович.

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«Запад допрыгался»: Белоруссия вернет себе ядерное оружие? / ЯКОВ КЕДМИ
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы минск москва россия белоруссия владимир путин александр носович александр лукашенко
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