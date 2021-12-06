"Запад повесил ярлык": Лукашенко заявил, что Россия не нападёт на Украину

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия не планирует воевать с Украиной, несмотря на регулярные сообщения о вероятном конфликте, распространяемые в западных СМИ.

По его мнению, США и НАТО сознательно "раскручивают" историю о гипотетической войне, передаёт РИА Новости.

"Нужен же повод, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в РФ не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что там творится", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее газета Financial Times сообщала, что американцы продолжают убеждать Евросоюз в "подозрительной активности" России у границ Украины. США предоставили партнёрам огромное количество разведывательной информации, чтобы они поверили в "агрессивные намерения" Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже неоднократно заявлял, что Россия передвигает войска исключительно по своей территории и не угрожает другим государствам.

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