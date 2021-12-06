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FT: США снабдили ЕС разведданными, чтобы убедить в "агрессивных планах" России

Политика

Многие страны, входящие в состав Евросоюза, раньше с недоверием относились к информации о том, что Россия готовит "вторжение" на украинские земли, пишет Financial Times.

FT: США снабдили ЕС разведданными, чтобы убедить в "агрессивных планах" России

В связи с этим власти США решили предоставить ЕС огромное количество разведывательных данных, свидетельствующих о наращивании войск РФ рядом с Украиной, говорится в публикации. 

"Союзники не были убеждены в том, что происходят серьёзные вещи. Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы", — сказал собеседник FT.

Вашингтон до сих пор пытается убедить партнёров в том, что информация об "агрессивных планах" Москвы является достоверной. США начали распространять такого рода сведения в начале ноября, незадолго до встречи глав МИД стран-участниц НАТО, на которой обсуждались российско-украинские отношения.

В Евросоюзе убеждены: новые разведданные теперь позволят сосредоточиться на "сдерживании возможной агрессии" РФ, а не на попытках выяснить, правы ли власти США в своих умозаключениях. 

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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