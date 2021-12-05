EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
О чём разговор?: Байден и Путин созвонятся по видео 7 декабря — Псаки
Вильфанд: в регионы России придут сильные морозы — местами до -30
Ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с французского космодрома
Гинцбург назвал три главных мифа о коронавирусе
Цена российского газа перекроет все убытки Белоруссии от санкций Евросоюза
Экс-генпрокурор Украины сообщил о "чёрном списке Путине" - ключе к переговорам
Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Политика

Между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном разразилась нешуточная полемика во время обсуждения событий на Украине.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

По сообщению американских СМИ, невольными свидетелями спора стали очевидцы во время встречи политиков в Стокгольме.

Как пишет Bloomberg, дискуссия началась из-за заявления Блинкена и европейских коллег о новых санкциях в ответ на "российскую агрессию" в Незалежной.

"Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу "российского вторжения" на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны", — пишет издание.

Глава российского МИД, в свою очередь, напомнил американскому оппоненту про госпереворот в 2014 году на Украине и что именно НАТО и Евросоюз "угрожают России и подавляют инакомыслие".

Блинкен в ответ парировал, что НАТО — это "защитный альянс" от агрессоров. И якобы во время переворота, лояльные силы экс-президенту Януковичу расстреливали мирных граждан.

Ранее Pravda.Ru цитировала сообщение Белого дома о предстоящих переговорах российского лидера Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Видео переговоры должны состояться 7 декабря. Как подчеркнули в администрации главы США, Байден планирует затронуть тему Украины и якобы "российского вторжения".  

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Apple предъявили ответный судебный иск к российскому ФАС
Исаев: антитела после дельта-штамма и вакцина не спасут от "омикрона"
О чём разговор?: Байден и Путин созвонятся по видео 7 декабря — Псаки
Вильфанд: в регионы России придут сильные морозы — местами до -30
Ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с французского космодрома
Гинцбург назвал три главных мифа о коронавирусе
Цена российского газа перекроет все убытки Белоруссии от санкций Евросоюза
Экс-генпрокурор Украины сообщил о "чёрном списке Путине" - ключе к переговорам
Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I
Американские "короли мух", или Насекомые — боевые киборги
Популярное
Мир. Новости мира
Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"

Украинского депутата Рабиновича задела реакция коллег на доклад о "страшном российском вторжении".

Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Мир. Новости мира
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Мир. Новости мира
Гирман: Европа осталась без газа, но "Северный поток-2" не заработает этой зимой
Мир. Новости мира
Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса
Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов Александр Артамонов Американские "короли мух", или Насекомые — боевые киборги Александр Артамонов Ирина Шлионская Наше представление о собственной внешности часто далеко от действительности Ирина Шлионская
Силовые структуры
Bild: планы вторжения России на Украину лежат у Путина "в ящике"
Здоровье и профилактика
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Назарбаев объяснил, почему не признал Крым в 2014 году
Политика. Новости и аналитика
Назарбаев объяснил, почему не признал Крым в 2014 году
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников