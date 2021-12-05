Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном разразилась нешуточная полемика во время обсуждения событий на Украине.

По сообщению американских СМИ, невольными свидетелями спора стали очевидцы во время встречи политиков в Стокгольме.

Как пишет Bloomberg, дискуссия началась из-за заявления Блинкена и европейских коллег о новых санкциях в ответ на "российскую агрессию" в Незалежной.

"Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу "российского вторжения" на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны", — пишет издание.

Глава российского МИД, в свою очередь, напомнил американскому оппоненту про госпереворот в 2014 году на Украине и что именно НАТО и Евросоюз "угрожают России и подавляют инакомыслие".

Блинкен в ответ парировал, что НАТО — это "защитный альянс" от агрессоров. И якобы во время переворота, лояльные силы экс-президенту Януковичу расстреливали мирных граждан.

Ранее Pravda.Ru цитировала сообщение Белого дома о предстоящих переговорах российского лидера Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Видео переговоры должны состояться 7 декабря. Как подчеркнули в администрации главы США, Байден планирует затронуть тему Украины и якобы "российского вторжения".

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