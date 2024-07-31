Нейросеть помогает диагностировать болезнь Паркинсона с точностью 99,3%

Газета.Ru: нейросеть из ЛЭТИ выявляет болезнь Паркинсона по рисунку пациента

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали алгоритм на базе нейросети, который позволяет по фотографии нарисованной пациентом спирали обнаруживать признаки когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона. Об этом "Газете.Ru" рассказали в ЛЭТИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Болезнь Паркинсона — это тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое постепенно проявляется у взрослых (в возрасте 30-50 лет) и поражает клетки центральной нервной системы. Среди симптомов — замедленность движений, тремор, апатия, изменение тембра голоса и другие. Заболевание практически невозможно диагностировать до появления симптомов. Раннее выявление болезни крайне важно, так как современные методы лечения направлены на замедление прогрессирования симптомов. По данным открытых источников, около 10 миллионов человек в мире страдают от болезни Паркинсона.

Один из простых тестов для диагностики этого заболевания — рисование пациентом спирали на листе бумаги. Сильные отклонения, такие как тремор рук, могут свидетельствовать о когнитивных нарушениях. Однако оценка рисунка врачом зачастую субъективна и зависит от его опыта, поэтому важны инструменты для получения более объективного результата.

"Мы разработали алгоритм, который позволяет по фотографии нарисованной пациентом спирали обнаруживать признаки, указывающие на когнитивные нарушения. Анализ изображения проводится с помощью нейросети. В перспективе наша разработка может использоваться для поддержки врачей в диагностике болезни Паркинсона и позволить пациентам самостоятельно отслеживать своё состояние", — рассказала автор работы Екатерина Сырцова в интервью "Газете.Ru".

Результаты тестирования обученной модели показали, что её точность достигает 99,3%. В дальнейшем эта разработка может стать основой для системы поддержки принятия решений врачей при экспресс-диагностике нейродегенеративных заболеваний.