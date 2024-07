Нейросеть помогает диагностировать болезнь Паркинсона с точностью 99,3%

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали алгоритм на базе нейросети, который позволяет по фотографии нарисованной пациентом спирали обнаруживать признаки когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона. Об этом "Газете.Ru" рассказали в ЛЭТИ.

