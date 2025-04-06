Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься

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В Финляндии — ощутимые демографические сдвиги. По данным Статистического центра, на конец 2024 года число жителей, говорящих на языке, отличном от финского, шведского или саамского, превысило 610 тысяч человек. Таким образом, доля иноязычного населения составила чуть менее 11% от общего числа граждан страны — это почти на 1% больше, чем годом ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Крупнейшее языковое меньшинство в стране по-прежнему представляют русскоязычные. На конец 2024 года их число достигло 102 488 человек. За последние десять лет русская речь в Финляндии звучит все чаще — количество ее носителей увеличилось более чем на 30 тысяч человек.

Второе место по численности заняли эстонцы — их в стране проживает 49 564. Однако, в отличие от русскоязычного сообщества, число эстоноговорящих сократилось по сравнению с предыдущим годом.

Интересную динамику демонстрирует арабский язык.

"Арабский уже приближается к эстонскому как второй по распространенности иностранный язык в Финляндии. Количество людей, говорящих на арабском, почти утроилось по сравнению с 2014 годом", - отметил старший актуарий Статистического центра Финляндии Маркус Рапо.

Эти данные свидетельствуют о том, что Финляндия становится всё более языково и культурно разнообразной страной. И такие изменения неминуемо затрагивают и социальную, и образовательную политику государства.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

