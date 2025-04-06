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Недостаток этих микроэлементов разрушает мозг: что есть, чтобы сохранить ясность ума

2:57
Еда

Наш мозг, управляющий всеми функциями тела — от простых рефлексов до сложных когнитивных процессов, требует значительных энергетических затрат, поглощая до 20% всей энергии организма. По словам биолога и нутрициолога Артема Яшина, для нормальной работы мозга необходим сбалансированный рацион, включающий витамины, минералы, аминокислоты и жирные кислоты. Недостаток любого из этих компонентов может негативно сказаться на памяти, концентрации и скорости обработки информации.

Запеченные овощи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные овощи

Для поддержания когнитивных функций рекомендуется следовать средиземноморской диете, богатой овощами, фруктами, оливковым маслом и рыбой. Гибридная диета MIND, сочетающая элементы средиземноморской и DASH-диет, также может быть эффективной. Она ограничивает потребление красного мяса, сахара и выпечки, что способствует улучшению здоровья, сообщил нутрициолог.

Эксперт подчеркнул, что особое внимание следует уделить листовой зелени и овощам, богатым антиоксидантами, витаминами B, K, фолиевой кислотой, калием и магнием. Эти вещества поддерживают нервную систему и улучшают когнитивные функции. Ягоды, такие как черника, голубика и малина, содержат антиоксиданты и питательные вещества, способствующие улучшению памяти и снижению симптомов депрессии.

Дефицит витаминов группы B (B6, B9, B12) может привести к когнитивным нарушениям и депрессии. Недостаток витамина B12, в частности, увеличивает риск деменции. Витамин D важен для защиты нейронов и клеточного роста, а его недостаток может повысить вероятность когнитивных расстройств, пишет Газета.Ru.

Микроэлементы, такие как железо, цинк и йод, играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга. Железо необходимо для синтеза нейротрансмиттеров и транспортировки кислорода, цинк важен для производства нейротрансмиттеров, а йод влияет на работу щитовидной железы, которая регулирует мозговую деятельность.

"Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и семенах, являются строительным материалом для клеточных мембран нейронов. Их дефицит может привести к снижению пластичности мозга, что негативно сказывается на обучении и памяти", — добавил Яшин.

Для поддержания мозга в хорошей форме рекомендуется включать в рацион цельнозерновые продукты, яйца, молочные изделия, зеленые овощи, бобовые, жирную рыбу, орехи, ягоды, темный шоколад и зеленый чай. Важно также следить за уровнем железа и магния в организме, заключил специалист.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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