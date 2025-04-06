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Чеснок не хочет расти? Есть дешёвое средство, которое его вдохновит

2:03
Садоводство

Если вы заметили, что листья чеснока начали желтеть и сохнуть — это не просто капризы природы, а сигнал бедствия. Растению не хватает питания, и оно "сдаётся" ещё до начала активного роста. Хорошая новость: проблему легко решить с помощью простой подкормки, которую можно приготовить за пару минут.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Что нужно для спасения чеснока

Вам понадобится минимум:

  • 20 г аммиачной селитры - отвечает за мощную зелёную массу;

  • 20 г сульфата магния - помогает усваивать фосфор, укрепляет иммунитет;

  • 10 л воды - обычной, тёплой, из-под крана или дождевой.

Аммиачная селитра снабжает чеснок сразу двумя формами азота. Одна действует быстро, вторая — медленно, поддерживая рост. А сульфат магния помогает растению наращивать головки, делает его крепче и устойчивее к болезням.

Как приготовить и применять

  1. Растворите оба компонента в ведре с водой (10 л).

  2. Перемешайте, пока всё не растворится без осадка.

  3. Проведите корневую подкормку по влажной почве: после дождя или полива.

  4. Работайте утром или вечером, чтобы избежать ожогов.

  5. Поливайте вдоль рядов, из расчёта 3 л раствора на 1 м².

Когда лучше подкармливать

Наилучшее время — ранняя весна, пока чеснок активно растёт, но ещё не начал выпускать стрелки. Именно сейчас растение нуждается в поддержке: чтобы нарастить листья, запастись силами и сформировать крупную, сочную головку.

Что вы получите в итоге

  • зелёные листья без намёка на пожелтение;

  • мощную корневую систему;

  • крупные, плотные и ароматные головки;

  • более высокую устойчивость к болезням и вредителям.

Важно: один простой полив может буквально спасти урожай. А регулярное применение раствора обеспечит чеснок не только питанием, но и "иммунитетом".

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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