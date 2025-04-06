Чеснок не хочет расти? Есть дешёвое средство, которое его вдохновит

Если вы заметили, что листья чеснока начали желтеть и сохнуть — это не просто капризы природы, а сигнал бедствия. Растению не хватает питания, и оно "сдаётся" ещё до начала активного роста. Хорошая новость: проблему легко решить с помощью простой подкормки, которую можно приготовить за пару минут.
Вам понадобится минимум:
20 г аммиачной селитры - отвечает за мощную зелёную массу;
20 г сульфата магния - помогает усваивать фосфор, укрепляет иммунитет;
10 л воды - обычной, тёплой, из-под крана или дождевой.
Аммиачная селитра снабжает чеснок сразу двумя формами азота. Одна действует быстро, вторая — медленно, поддерживая рост. А сульфат магния помогает растению наращивать головки, делает его крепче и устойчивее к болезням.
Растворите оба компонента в ведре с водой (10 л).
Перемешайте, пока всё не растворится без осадка.
Проведите корневую подкормку по влажной почве: после дождя или полива.
Работайте утром или вечером, чтобы избежать ожогов.
Поливайте вдоль рядов, из расчёта 3 л раствора на 1 м².
Наилучшее время — ранняя весна, пока чеснок активно растёт, но ещё не начал выпускать стрелки. Именно сейчас растение нуждается в поддержке: чтобы нарастить листья, запастись силами и сформировать крупную, сочную головку.
зелёные листья без намёка на пожелтение;
мощную корневую систему;
крупные, плотные и ароматные головки;
более высокую устойчивость к болезням и вредителям.
Важно: один простой полив может буквально спасти урожай. А регулярное применение раствора обеспечит чеснок не только питанием, но и "иммунитетом".
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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