Чеснок не хочет расти? Есть дешёвое средство, которое его вдохновит

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы заметили, что листья чеснока начали желтеть и сохнуть — это не просто капризы природы, а сигнал бедствия. Растению не хватает питания, и оно "сдаётся" ещё до начала активного роста. Хорошая новость: проблему легко решить с помощью простой подкормки, которую можно приготовить за пару минут.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Что нужно для спасения чеснока

Вам понадобится минимум:

20 г аммиачной селитры - отвечает за мощную зелёную массу;

20 г сульфата магния - помогает усваивать фосфор, укрепляет иммунитет;

10 л воды - обычной, тёплой, из-под крана или дождевой.

Аммиачная селитра снабжает чеснок сразу двумя формами азота. Одна действует быстро, вторая — медленно, поддерживая рост. А сульфат магния помогает растению наращивать головки, делает его крепче и устойчивее к болезням.

Как приготовить и применять

Растворите оба компонента в ведре с водой (10 л). Перемешайте, пока всё не растворится без осадка. Проведите корневую подкормку по влажной почве: после дождя или полива. Работайте утром или вечером, чтобы избежать ожогов. Поливайте вдоль рядов, из расчёта 3 л раствора на 1 м².

Когда лучше подкармливать

Наилучшее время — ранняя весна, пока чеснок активно растёт, но ещё не начал выпускать стрелки. Именно сейчас растение нуждается в поддержке: чтобы нарастить листья, запастись силами и сформировать крупную, сочную головку.

Что вы получите в итоге

зелёные листья без намёка на пожелтение;

мощную корневую систему;

крупные, плотные и ароматные головки;

более высокую устойчивость к болезням и вредителям.

Важно: один простой полив может буквально спасти урожай. А регулярное применение раствора обеспечит чеснок не только питанием, но и "иммунитетом".

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

