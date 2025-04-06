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Экзамены — не катастрофа: как помочь ребёнку справиться с тревогой

3:04
Здоровье

В апреле тысячи подростков в Чехии переживают одну из самых тревожных фаз — вступительные экзамены в средние школы. И для многих это вовсе не "немного нервов", а серьёзное эмоциональное испытание.

Девушка пишет в тетради
Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пишет в тетради

Почему дети так боятся

На прослушиваниях и тестах часто возникает предвосхищающая тревожность — страх перед тем, что только предстоит. Это особенно выражено у детей, которые приравнивают свою ценность к результату. Давление усиливается, если ребёнок стремится к одобрению родителей или учителей. В случае неудачи он может почувствовать себя "не таким".

Возраст имеет значение

У малышей тревожность может появиться уже в детском саду. А у подростков 12-13 лет страх ошибки усиливается потребностью в принятии. В 14-15 лет появляется тревога экзистенциального характера — дети начинают думать о будущем, целях, независимости и ожиданиях окружающих.

А если семья неблагополучная

Дети из стабильных, поддерживающих семей справляются со стрессом лучше. Те же, кто живёт в условиях неопределённости, часто чувствуют одиночество и игнорирование своих эмоций. Это может привести к замкнутости, проблемам с поведением и даже членовредительству.

У богатых — тоже тревога

У обеспеченных семей тревожность чаще вызвана высоким уровнем ожиданий. У неблагополучных — страхом за само будущее: получат ли они образование, найдут ли своё место в жизни. В обоих случаях важна не сумма на банковском счёте, а качественные, тёплые отношения с родителями.

Как понять, что тревога — серьёзная

Если ребёнок изменился — стал раздражительным, плохо спит, отказывается от еды или уходит в себя, это тревожный сигнал. Особенно, если такое состояние длится долго.

Что делать родителям

  • Не транслируйте свой страх ребёнку.

  • Покажите, что любите его вне зависимости от результатов.

  • Напомните: неудача — это опыт, а не провал.

  • Составьте план "Б" — запасной вариант.

  • После экзаменов — поощрение и отдых, просто за старания.

Что ещё поможет

Техники дыхания и расслабления работают — но их нужно тренировать заранее. Эффективны визуализация, прогрессивное расслабление мышц, аутогенные упражнения. Главное — научить ребёнка распознавать тревогу и знать, что с ней делать.

А если экзамен не сдан

Родителям важно не драматизировать. Подчеркните, что есть другие пути: пересдача, другая школа. Ребёнок должен чувствовать, что вы рядом не только в момент успеха.

Тревожность растёт

После COVID-19 число детей с тревожными расстройствами увеличилось. Особенно часто за помощью обращаются девочки — они чаще говорят о своих чувствах. Но мальчики тревожатся не меньше — просто иначе.

Уточнения

Экза́мен (лат. examen — изначально язычок, стрелка у весов, затем, в переносном значении, оценка, испытание) — итоговая форма оценки знаний.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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