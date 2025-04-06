Экзамены — не катастрофа: как помочь ребёнку справиться с тревогой

В апреле тысячи подростков в Чехии переживают одну из самых тревожных фаз — вступительные экзамены в средние школы. И для многих это вовсе не "немного нервов", а серьёзное эмоциональное испытание.
На прослушиваниях и тестах часто возникает предвосхищающая тревожность — страх перед тем, что только предстоит. Это особенно выражено у детей, которые приравнивают свою ценность к результату. Давление усиливается, если ребёнок стремится к одобрению родителей или учителей. В случае неудачи он может почувствовать себя "не таким".
У малышей тревожность может появиться уже в детском саду. А у подростков 12-13 лет страх ошибки усиливается потребностью в принятии. В 14-15 лет появляется тревога экзистенциального характера — дети начинают думать о будущем, целях, независимости и ожиданиях окружающих.
Дети из стабильных, поддерживающих семей справляются со стрессом лучше. Те же, кто живёт в условиях неопределённости, часто чувствуют одиночество и игнорирование своих эмоций. Это может привести к замкнутости, проблемам с поведением и даже членовредительству.
У обеспеченных семей тревожность чаще вызвана высоким уровнем ожиданий. У неблагополучных — страхом за само будущее: получат ли они образование, найдут ли своё место в жизни. В обоих случаях важна не сумма на банковском счёте, а качественные, тёплые отношения с родителями.
Если ребёнок изменился — стал раздражительным, плохо спит, отказывается от еды или уходит в себя, это тревожный сигнал. Особенно, если такое состояние длится долго.
Не транслируйте свой страх ребёнку.
Покажите, что любите его вне зависимости от результатов.
Напомните: неудача — это опыт, а не провал.
Составьте план "Б" — запасной вариант.
После экзаменов — поощрение и отдых, просто за старания.
Техники дыхания и расслабления работают — но их нужно тренировать заранее. Эффективны визуализация, прогрессивное расслабление мышц, аутогенные упражнения. Главное — научить ребёнка распознавать тревогу и знать, что с ней делать.
Родителям важно не драматизировать. Подчеркните, что есть другие пути: пересдача, другая школа. Ребёнок должен чувствовать, что вы рядом не только в момент успеха.
После COVID-19 число детей с тревожными расстройствами увеличилось. Особенно часто за помощью обращаются девочки — они чаще говорят о своих чувствах. Но мальчики тревожатся не меньше — просто иначе.
Экза́мен (лат. examen — изначально язычок, стрелка у весов, затем, в переносном значении, оценка, испытание) — итоговая форма оценки знаний.
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