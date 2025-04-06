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Долговой тормоз в Германии ослаблен: какие последствия ждут страну

1:00
Экономика

В 2024 году дефицит бюджета Германии составил 104,4 миллиарда евро, что на 12,7 миллиарда евро больше, чем в прошлом году, согласно данным Федерального статистического ведомства.

Бундестаг
Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бундестаг

Общие государственные расходы увеличились на 7,1%, достигнув 2,08 триллиона евро, тогда как доходы также показали рост на 6,8%, составив 1,98 триллиона евро. Важно отметить, что это впервые в истории, когда государственные расходы превысили два триллиона евро.

В марте 2024 года Бундестаг принял решение отменить долговые ограничения для расходов на оборону. Это решение позволяет ослабить так называемый "долговой тормоз", который ограничивает возможность тратить из бюджета больше средств, чем поступает в него, передает "Прайм".

Уточнения

Бюдже́т  — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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