Секрет Корсики: загадочные подводные круги привлекли внимание учёных

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2011 году у побережья Корсики в Средиземном море группа исследователей под руководством морского биолога сделала удивительное открытие — были найдены идеально симметричные круглые структуры, которые привлекли внимание ученых и любителей науки.

Фото: Wikimedia Commons by Jerry Reid, U.S. Fish and Wildlife Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подводный риф

Эти формы, состоящие из более чем 1300 колец диаметром около 20 метров каждое с темным пятном в центре, вызвали множество вопросов о морских экосистемах.

"Кольца" были обнаружены с помощью спутниковых снимков и позже подтверждены подводными исследованиями. Научное сообщество выдвинуло несколько гипотез, от геологических образований до вмешательства человека или инопланетян, однако эти идеи вскоре были переведены в плоскость дальнейших изысканий для выяснения их истинного происхождения.

После более десяти лет интенсивных исследований было установлено, что эти круги возникли не благодаря геологическим процессам или внешнему вмешательству, а из-за биологических образований, известных как коралловые атоллы. Они состоят из известковых водорослей и различных морских организмов, которые растут на дне океана, образуя естественные круги. Один из биологов, нырнувший к одному из колец, отметил, что "оно было живым", подчеркивая динамичную и органическую природу этих структур.

Идеальная симметрия колец объясняется радиальным ростом водорослей и кораллов, который поддерживается взаимодействием между морскими течениями и биологическими процессами. Эти коралловые атоллы являются домом для разнообразного биологического сообщества, включая желтый коралл — редкий вид в Средиземном море, что подчеркивает экологическую значимость рифов, пишет rse-magazine.

Уточнения

Ато́лл — коралловый остров либо архипелаг, имеющий вид сплошного или разорванного кольца, окружающего лагуну.

