Старый добрый рецепт: яичный ликёр с тёплым послевкусием

Домашний яичный ликёр — это не только вкусно, но и очень атмосферно. Такой напиток легко приготовить из простых ингредиентов — яичных желтков, сливок, сахара, коньяка и ванили. Он получается густым, ароматным и идеально подходит как для десерта, так и для добавки в кофе, коктейли или выпечку.
Яичные желтки — 6 шт.
Сахар — 200 г
Сливки 22% — 180 мл
Коньяк — 300 мл
Ванильная эссенция — 1 ч. л.
1. Подготовьте основу.
Отделите желтки, выложите их в жаропрочную миску. Добавьте сахар и ванильную эссенцию. Взбейте до гладкой массы.
2. Водяная баня.
Поставьте миску с желтковой массой на кипящую водяную баню (не касаясь водой). Взбивайте венчиком 4 минуты.
3. Добавьте сливки.
Влейте сливки комнатной температуры и снова взбивайте 4 минуты на водяной бане. Смесь должна слегка загустеть.
4. Влейте коньяк.
Слегка подогрейте коньяк и влейте в яичную основу. Ещё раз хорошо взбейте 5-6 минут, пока масса не станет шелковистой и однородной.
5. Финальный штрих.
Процедите ликёр через сито, перелейте в бутылку и охладите минимум на час. Лучше — дать настояться 2-3 дня в холодильнике. Храните не более 3 недель.
Налейте в ликёрные рюмки и подайте к кофе или чаю
Используйте как соус к мороженому или выпечке
Добавьте в молочный коктейль или горячий шоколад
Подарите в мини-бутылочках — получится душевный презент
Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей.
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