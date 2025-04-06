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Старый добрый рецепт: яичный ликёр с тёплым послевкусием

1:57
Еда

Домашний яичный ликёр — это не только вкусно, но и очень атмосферно. Такой напиток легко приготовить из простых ингредиентов — яичных желтков, сливок, сахара, коньяка и ванили. Он получается густым, ароматным и идеально подходит как для десерта, так и для добавки в кофе, коктейли или выпечку.

ликер
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
ликер

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Яичные желтки — 6 шт.

  • Сахар — 200 г

  • Сливки 22% — 180 мл

  • Коньяк — 300 мл

  • Ванильная эссенция — 1 ч. л.

Как готовить:

1. Подготовьте основу.
Отделите желтки, выложите их в жаропрочную миску. Добавьте сахар и ванильную эссенцию. Взбейте до гладкой массы.

2. Водяная баня.
Поставьте миску с желтковой массой на кипящую водяную баню (не касаясь водой). Взбивайте венчиком 4 минуты.

3. Добавьте сливки.
Влейте сливки комнатной температуры и снова взбивайте 4 минуты на водяной бане. Смесь должна слегка загустеть.

4. Влейте коньяк.
Слегка подогрейте коньяк и влейте в яичную основу. Ещё раз хорошо взбейте 5-6 минут, пока масса не станет шелковистой и однородной.

5. Финальный штрих.
Процедите ликёр через сито, перелейте в бутылку и охладите минимум на час. Лучше — дать настояться 2-3 дня в холодильнике. Храните не более 3 недель.

Как подавать и использовать:

  • Налейте в ликёрные рюмки и подайте к кофе или чаю

  • Используйте как соус к мороженому или выпечке

  • Добавьте в молочный коктейль или горячий шоколад

  • Подарите в мини-бутылочках — получится душевный презент

Уточнения

Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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