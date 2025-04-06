Старый добрый рецепт: яичный ликёр с тёплым послевкусием

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний яичный ликёр — это не только вкусно, но и очень атмосферно. Такой напиток легко приготовить из простых ингредиентов — яичных желтков, сливок, сахара, коньяка и ванили. Он получается густым, ароматным и идеально подходит как для десерта, так и для добавки в кофе, коктейли или выпечку.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain ликер

Ингредиенты (на 10 порций):

Яичные желтки — 6 шт.

Сахар — 200 г

Сливки 22% — 180 мл

Коньяк — 300 мл

Ванильная эссенция — 1 ч. л.

Как готовить:

1. Подготовьте основу.

Отделите желтки, выложите их в жаропрочную миску. Добавьте сахар и ванильную эссенцию. Взбейте до гладкой массы.

2. Водяная баня.

Поставьте миску с желтковой массой на кипящую водяную баню (не касаясь водой). Взбивайте венчиком 4 минуты.

3. Добавьте сливки.

Влейте сливки комнатной температуры и снова взбивайте 4 минуты на водяной бане. Смесь должна слегка загустеть.

4. Влейте коньяк.

Слегка подогрейте коньяк и влейте в яичную основу. Ещё раз хорошо взбейте 5-6 минут, пока масса не станет шелковистой и однородной.

5. Финальный штрих.

Процедите ликёр через сито, перелейте в бутылку и охладите минимум на час. Лучше — дать настояться 2-3 дня в холодильнике. Храните не более 3 недель.

Как подавать и использовать:

Налейте в ликёрные рюмки и подайте к кофе или чаю

Используйте как соус к мороженому или выпечке

Добавьте в молочный коктейль или горячий шоколад

Подарите в мини-бутылочках — получится душевный презент

Уточнения

Ликёр (через фр. liqueur, от лат. liquor — «жидкость») — ароматный, как правило, сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев душистых трав с добавлением кореньев и пряностей.

