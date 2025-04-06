Русские, мы сделали это – Овечкин побил рекорд Гретцки и оставил отпечаток в истории НХЛ

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Российский 39-летний хоккеист Александр Овечкин 6 апреля побил рекорд Уэйна Гретцки и оставил свой след в истории НХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

Овечкин забил 895-й гол за 1487 матчей в регулярных чемпионатах.

Форвард американской команды "Вашингтон Кэпиталз" перегнал Гретцки, у которого было 894 шайбы за такое же количество игр, в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

Овечкин крикнул в сторону трибун: "Русские, мы сделали это!" Фанаты были в восторге. Успех россиянин посвятил семье — маме, жене, детям и тестю.

Уточнения

Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

