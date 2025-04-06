Вернуться к нормальной жизни: что ждёт жителей разрушенных районов Курской области

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители Курской области, потерявшие жильё в результате боевых действий, начнут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Такая мера поддержки предусмотрена в перечне поручений, утверждённом президентом России Владимиром Путиным после совещания с членами правительства.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ мишустин

Помимо регулярных выплат, до 1 июля должна быть подготовлена комплексная программа восстановления региона, чтобы обеспечить долгосрочное решение для пострадавших.

Правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Для помощи им реализуется целый ряд мер, в том числе по поручению президента предусмотрены ежемесячные выплаты.

"Мы дополнительно сегодня выделим ещё около 16 миллиардов рублей для тех, кто утратил жильё. Рассчитываем, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и, что самое главное, вернуться к нормальной жизни", — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральная помощь направлена на то, чтобы как можно скорее обеспечить людей новым жильём и восстановить нормальный уклад жизни после утраты.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.



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