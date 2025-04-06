Простой способ обезопасить себя и свою собаку от клещей

С наступлением сезона активности клещей важно позаботиться о защите как для себя, так и для своих домашних питомцев. Ветеринар Марианна Онуфриенко поделилась простыми, но эффективными способами профилактики, чтобы минимизировать риски заражения клещевыми болезнями.
Первым шагом является проверка ветеринарного паспорта питомца. Убедитесь, что все прививки сделаны вовремя, ведь это поможет защитить собаку от множества инфекций, в том числе тех, которые передаются клещами. Однако важно помнить, что вакцин от боррелиоза и пироплазмоза для собак на данный момент не существует. Поэтому основной метод защиты — это регулярное применение противопаразитарных препаратов.
Для защиты животных можно использовать различные средства:
При использовании любых препаратов важно внимательно изучать инструкции и строго соблюдать рекомендации производителя.
Для людей: как избежать укусов клещей
Люди также могут использовать аэрозоли, которые отпугивают или парализуют клещей и других насекомых. Эти средства наносятся на одежду, а не на кожу, чтобы не вызвать нежелательные реакции. Важно обрабатывать все участки одежды, особенно те, которые контактируют с травой и кустарниками.
Вакцинация для людей
Одним из самых эффективных способов защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Это важно для людей, которые часто проводят время на природе, в лесах или парках, где активность клещей особенно высока.
Дополнительные меры предосторожности
Помимо использования средств защиты, стоит помнить о следующих рекомендациях:
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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