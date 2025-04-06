Простой способ обезопасить себя и свою собаку от клещей

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением сезона активности клещей важно позаботиться о защите как для себя, так и для своих домашних питомцев. Ветеринар Марианна Онуфриенко поделилась простыми, но эффективными способами профилактики, чтобы минимизировать риски заражения клещевыми болезнями.

Как защититься от клещей: советы для людей и животных

Первым шагом является проверка ветеринарного паспорта питомца. Убедитесь, что все прививки сделаны вовремя, ведь это поможет защитить собаку от множества инфекций, в том числе тех, которые передаются клещами. Однако важно помнить, что вакцин от боррелиоза и пироплазмоза для собак на данный момент не существует. Поэтому основной метод защиты — это регулярное применение противопаразитарных препаратов.

Для защиты животных можно использовать различные средства:

Капли на холку - их наносят раз в 2-3 месяца.

- их наносят раз в 2-3 месяца. Спреи - удобны для использования перед прогулками.

- удобны для использования перед прогулками. Репеллентные ошейники - они помогают отпугнуть клещей на длительный срок.

При использовании любых препаратов важно внимательно изучать инструкции и строго соблюдать рекомендации производителя.

Для людей: как избежать укусов клещей

Люди также могут использовать аэрозоли, которые отпугивают или парализуют клещей и других насекомых. Эти средства наносятся на одежду, а не на кожу, чтобы не вызвать нежелательные реакции. Важно обрабатывать все участки одежды, особенно те, которые контактируют с травой и кустарниками.

Вакцинация для людей

Одним из самых эффективных способов защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Это важно для людей, которые часто проводят время на природе, в лесах или парках, где активность клещей особенно высока.

Дополнительные меры предосторожности

Помимо использования средств защиты, стоит помнить о следующих рекомендациях:

Носите закрытую одежду, особенно в лесу и на травянистых участках. После прогулок проверяйте себя и питомца на наличие клещей. Следите за состоянием здоровья, и в случае появления симптомов сразу обращайтесь к врачу.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



