Когда китаец выглядит дороже немца: флагман, который путают с люксом за миллионы

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1:55
Авто

Omoda, суббренд китайской компании Chery, представил свой новый премиальный внедорожник — Omoda 9. Модель дебютировала в Великобритании по цене от £44 490, что эквивалентно примерно 330 000 бразильских реалов. Это гибрид с впечатляющими характеристиками и возможностью выхода на рынок Бразилии.

Omoda C5
Фото: openverse by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Omoda C5

Мощность и динамика

Omoda 9 оснащён 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электромоторами, что даёт суммарную мощность в 443 л. с. и крутящий момент 69 кг·м.

Благодаря системе полного привода и трёхступенчатой автоматической коробке передач, внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

Электрический запас хода и зарядка

Внедорожник получил батарею ёмкостью 34,4 кВт·ч, разработанную CATL. На чистом электричестве автомобиль способен проехать до 150 км.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 70 кВт, что делает эксплуатацию удобной и современной.

Дизайн и интерьер

Внешне Omoda 9 выделяется крупной ромбовидной решеткой радиатора и стильной светодиодной оптикой.

Салон оборудован панелью с двумя изогнутыми дисплеями по 24,6 дюйма, создающими эффект "парящей" цифровой кабины.

Перспективы для бразильского рынка

Хотя официального заявления о поставках в Бразилию пока не поступало, высокий интерес бренда к региону и расширение его модельной линейки дают основания полагать, что Omoda 9 может появиться и на местном рынке.

Уточнения

Omoda — подразделение китайской компании Chery, основанное в 2022 году.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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