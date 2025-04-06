Когда китаец выглядит дороже немца: флагман, который путают с люксом за миллионы

Omoda, суббренд китайской компании Chery, представил свой новый премиальный внедорожник — Omoda 9. Модель дебютировала в Великобритании по цене от £44 490, что эквивалентно примерно 330 000 бразильских реалов. Это гибрид с впечатляющими характеристиками и возможностью выхода на рынок Бразилии.
Omoda 9 оснащён 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и двумя электромоторами, что даёт суммарную мощность в 443 л. с. и крутящий момент 69 кг·м.
Благодаря системе полного привода и трёхступенчатой автоматической коробке передач, внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.
Внедорожник получил батарею ёмкостью 34,4 кВт·ч, разработанную CATL. На чистом электричестве автомобиль способен проехать до 150 км.
Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 70 кВт, что делает эксплуатацию удобной и современной.
Внешне Omoda 9 выделяется крупной ромбовидной решеткой радиатора и стильной светодиодной оптикой.
Салон оборудован панелью с двумя изогнутыми дисплеями по 24,6 дюйма, создающими эффект "парящей" цифровой кабины.
Хотя официального заявления о поставках в Бразилию пока не поступало, высокий интерес бренда к региону и расширение его модельной линейки дают основания полагать, что Omoda 9 может появиться и на местном рынке.
Omoda — подразделение китайской компании Chery, основанное в 2022 году.
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