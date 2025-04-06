Реки, которые не слушаются правил: откройте тайну девяти необычных водоёмов

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Водные потоки следуют основным правилам: реки впадают в более крупные реки, текут вниз по склону и в конечном итоге достигают океана или озера.

Фото: commons.wikimedia.org by Lincoln Barbosa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Амазонка

Однако девять рек и озер в Северной и Южной Америке, которые не соответствуют этим гидрологическим ожиданиям.

Все эти водные пути демонстрируют бифуркацию, где река разделяется на рукава, но в отличие от обычных случаев, не возвращается к основному руслу после расщепления. Например, река Касикьяре в Южной Америке соединяет два крупных водораздела — реки Ориноко и Амазонка. Ее уникальность заключается в том, что она отделяется от Ориноко и запутывается среди тропических лесов, впадая в Рио-Негро и далее в Амазонку. Авторы исследования отмечают, что даже небольшой уклон может позволить воде стекать вниз, и что этот случай был вызван неполным перекрытием реки.

Также упоминается река Вайамбо в Суринаме, впервые описанная голландскими колонистами в 1717 году. Эта река может менять направление течения в зависимости от осадков и человеческой деятельности, что затрудняет прогнозирование распространения загрязняющих веществ в районе добычи ресурсов.

Река Эчимамиш, расположенная в канадской глуши, названа "самой загадочной". Ее название на языке кри переводится как "вода, текущая в обе стороны". Она соединяет реки Хейс и Нельсон, и направление ее течения может меняться из-за бобровой запруды. Это создает неопределенность относительно направления движения воды, пишет eos.

Уточнения

Запру́да — гидротехническое регуляционное сооружение, временная низконапорная плотина, типично выполняемая как грунтовая насыпь.

