Вот кто может рассчитывать на срочную пенсионную выплату

Достигнувшие пенсионного возраста россияне могут рассчитывать на досрочную выплату.
По словам депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, им нужно иметь для этого сформированные пенсионные накопления, 15-летний страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов.
"На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет", — уточнил он.
Людям нужны будут от 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, пишет KP. RU.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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