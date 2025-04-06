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Вот кто может рассчитывать на срочную пенсионную выплату

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Общество

Достигнувшие пенсионного возраста россияне могут рассчитывать на досрочную выплату.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

По словам депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, им нужно иметь для этого сформированные пенсионные накопления, 15-летний страховой стаж и минимальное количество пенсионных баллов.

"На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет", — уточнил он.

Людям нужны будут от 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, пишет KP. RU.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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