Отпариватель, фен и даже сковорода: вот как гладить одежду без утюга

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Удаление складок — одна из самых неприятных частей ухода за бельем. Хотя глажка считается лучшим способом вернуть одежде аккуратный вид, на самом деле есть и другие не менее действенные методы.

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

В следующий раз, когда столкнётесь с мятой рубашкой, не спешите доставать гладильную доску — вполне можно обойтись феном, отпаривателем, сушилкой или даже кастрюлей.

Отпариватель, пожалуй, самая популярная альтернатива утюгу: горячий пар быстро разглаживает заломы даже на деликатных тканях.

Если вы в отеле и у вас под рукой только фен — сбрызните одежду водой или развесьте её в душевой, а затем прогрейте феном, натягивая ткань руками. Важно держать фен не ближе 7-10 см, чтобы избежать повреждений.

Если есть доступ к сушильной машине — положите в неё мятую вещь вместе с влажной тряпкой на 5 минут: горячий воздух и влага помогут расправить ткань.

Удивительно, но даже сковорода может сработать — главное, чтобы она была абсолютно чистой и с ровным дном. Разогрейте её, а затем прижмите к складкам через ткань или аккуратно прокатите по ним, как мини-утюгом.

Утюжок для волос тоже может выручить — особенно на воротниках и манжетах. Но обязательно установите низкую температуру и убедитесь, что на пластинах нет остатков стайлинговых средств.

Старый трюк с горячим душем тоже работает: повесьте одежду в ванной и пусть горячий воздух сделает своё дело.

А ещё можно воспользоваться специальным спреем для разглаживания — он быстро устраняет складки и придаёт вещам приятный аромат.

Если хотите более экологичный вариант — сделайте такой спрей сами. Смешайте 2 стакана дистиллированной воды, 1 чайную ложку кондиционера для белья и 1 чайную ложку медицинского спирта. Перелейте в бутылку с распылителем и сбрызните одежду — через пару минут она станет заметно ровнее.

Все эти способы особенно удобны в дороге или когда под рукой нет утюга, а выглядеть хочется аккуратно.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.